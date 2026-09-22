مساعد وزير النقل: 7 ممرات رئيسية تعزز موقع مصر على خريطة التجارة الإقليمية

أكد اللواء حسام مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مجموعة من الممرات اللوجستية المتكاملة، في إطار جهودها لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي لحركة التجارة والخدمات اللوجستية.

وقال حسام مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الممر اللوجستي يمثل منظومة متكاملة تهدف إلى الربط بين الموانئ ووسائل النقل المختلفة، بما يشمل شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري، إلى جانب الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأشار إلى أن تكامل هذه العناصر يسهم في تحسين حركة تداول ونقل البضائع، ويدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.

وتابع أنه تضم منظومة الممرات اللوجستية في مصر عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها ممر العريش–طابا، والقاهرة–الإسكندرية، والسخنة–الإسكندرية، وطنطا–المنصورة–دمياط، إلى جانب ممرات قنا–سفاجا، وقنا–أبو طرطور، وجرجوب–السلوم، والقاهرة–أسوان–أبو سمبل.

يعزز فرص الربط بين مصر والأسواق الواقعة في قلب القارة الأفريقية

وأكد أنه يأتي ممر برنيس–أسوان–شرق العوينات ضمن المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، مع امتداده نحو مدينة الكفرة في ليبيا، بما يعزز فرص الربط بين مصر والأسواق الواقعة في قلب القارة الأفريقية، ويدعم حركة التجارة مع الدول الحبيسة التي تعتمد على الممرات البرية للوصول إلى الموانئ.