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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتابعان تطوير النظافة والنقل بالمنصورة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

في مستهل زيارتها لمحافظة الدقهلية ..تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معدات دعم منظومة النظافة والجمع السكني من المنبع ( 10 تروسيكل) والتي قدمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة للمحافظة للعمل بمنظومة جمع المخلفات بمدينة المنصورة، ضمن خطة الوزارة لتحسين مستوى خدمات النظافة بمحافظة الدقهلية ودعم جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة بالمنصورة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض واللواء طارق مرزوق عدداً من سيارات منظومة "مواصلات المنصورة" المتطورة، والتي تم إطلاقها مؤخراً ضمن منظومة النقل الداخلي المميزة بفئة (VIP)، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بجودة النقل الجماعي، وتوفير وسائل حضارية وآمنة تربط المواطنين بأماكن سكنهم وأعمالهم.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ ود. سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية
وممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تضع علي رأس أولوياتها تحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات ، وفي مقدمتها منظومتي المخلفات الصلة  والنقل الجماعي، لافتة إلى أن تطوير هذه الخدمات ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة والمظهر الحضاري للمحافظات والمدن.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  بالجهود التي تبذلها محافظة الدقهلية لتطوير منظومة النظافة بمدينة المنصورة، مشيرة إلى أن دعم منظومة الجمع السكني من المنبع يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وتقليل تراكمات المخلفات في الشوارع ، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة الحضرية.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أهمية الحفاظ على كفاءة المعدات ورفع معدلات التشغيل والاستفادة منها، مع ضرورة وضع خطط واضحة للصيانة والتشغيل لضمان استدامة منظومة النظافة وعدم عودة أي تجمعات للمخلفات.

وفيما يخص منظومة "مواصلات المنصورة" ، أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  بخطوة المحافظة في تطوير منظومة النقل الداخلي، مؤكدة أن توفير وسائل نقل جماعي حديثة وآمنة ومنظمة يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الدقهلية .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تقديم خدمة نقل مميزة ( VIP ) يمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في تطوير خدمات النقل الداخلي، مع أهمية التوسع في هذه التجارب الناجحة وفقًا لاحتياجات كل محافظة وإمكاناتها وتوفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة، يشعر المواطن بتحسنها بصورة مباشرة في حياته اليومية.

ومن جانبها أكد محافظ الدقهلية أن خطوة دعم منظومة النظافة بالمعدات الجديدة تأتي في إطار تطوير الأساليب لرفع مستوى كفاءة المنظومة في المناطق السكنية خاصة الشعبية لتحظى بنفس مستوى الخدمات في الشوارع الرئيسية، وذلك بدعم من وزارة التنمية المحلية والبيئة للمنظومة بعدد من التروسيكلات كمرحلة أولى لجمع القمامة من المنبع.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تقديره للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على دعمها المتواصل لمنظومة النظافة والمخلفات بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبيئة لخدمة المواطنين.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه في سبيل التغلب على صعوبة جغرافية تلك المواقع وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، فقد تم دعم المحافظة بـ 10 تروسيكل كمرحلة أولى في إطار دعم وتحسين منظومة النظافة بالمحافظة خاصة الأماكن الضيقة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة التنسيق والتعاون المستمرين بين الجهات المعنية لمتابعة تشغيل تلك الوحدات وخطوط سيرها بشكل يومي، وأوضح أن المرحلة الأولى من دعم منظومة النظافة في الشوارع الجانبية يأتي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وشركة كوكاكولا كمشاركة.

وفيما يتعلق بمنظومة " مواصلات المنصورة " أكد المحافظ على مجموعة من الضوابط التنظيمية، أبرزها، الالتزام الصارم بالزي الرسمي وقواعد الانضباط الوظيفي للسائقين ومشرفي الحركة، والتنسيق اليومي بين إدارة المواقف وإدارة المرور لمتابعة الالتزام بخطوط السير والجداول الزمنية.

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة منع تجاوز الأعداد المقررة للركاب بشكل قاطع تحت أي ظرف حفاظا على سلامة وراحة المواطنين، وتشغيل التكييف باستمرار، مع التأكيد على ضرورة حسن استقبال الركاب ومعاملتهم بما يليق بمستوى الخدمة المميزة، وإجراء الصيانة الدورية للسيارات.

وكفر الشيخ وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومحافظ الدقهلية منظومة النظافة الانضباط الوظيفي للسائقين

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