قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية
مدبولي: السنوات الماضية شهدت تطويرا في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار في الصحة والتعليم
طفرة سياحية في 12 عامًا.. حسام هزاع يكشف تفاصيل تطوير المطارات والفنادق والطرق
رحلة تعريفية لكبرى شركات سياحة الرفاهية والمؤتمرات بالسوق الروسي إلى القاهرة والعلمين
عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا تعزيز العلاقات وتطورات غزة
«التنشيط السياحي» تستضيف وفدا من كبار منظمي الرحلات الروس بالقاهرة والعلمين
مدبولي يلتقي نظيره العراقي بنيويورك ويؤكد استعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنمية العراق
إعلام إيراني: مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي خلال اشتباكات في سراوان
أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا
غدًا.. انطلاق مونديال الأندية لكرة اليد من العاصمة الجديدة بمشاركة 10 أندية عالمية
الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات
الصين: الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد عبد الرحيم يهنئ المملكة باليوم الوطني السعودي الـ96 ويؤكد رسوخ العلاقات المصرية السعودية

أحمد عبد الرحيم
أحمد عبد الرحيم
عبد الرحمن سرحان

تقدم أحمد عبد الرحيم، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ96، معربًا عن تمنياته للمملكة الشقيقة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، ومؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لاستحضار مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والطموحات.

وأكد «عبد الرحيم»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن اليوم الوطني السعودي يحمل دلالات عميقة تتجاوز الاحتفال بالمناسبة، باعتباره تجسيدًا لمسيرة بناء دولة استطاعت أن تحافظ على ثوابتها وهويتها، وأن تمضي في الوقت ذاته نحو آفاق واسعة من التنمية والتحديث.

وقال أحمد عبد الرحيم إن المجد السعودي المتوارث عبر الأجيال يستكمل اليوم فصوله تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم نموذجًا في الجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على المستقبل، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتنموية ومكانتها الدولية.

وأضاف أن ما تشهده المملكة من تحولات تنموية ورؤية مستقبلية يؤكد أن بناء الدول لا يتوقف عند حدود الإنجاز، وإنما يستمر من خلال تطوير القدرات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال المقبلة، بما يعزز حضور المملكة إقليميًا ودوليًا.

وشدد أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» على أن العلاقات المصرية السعودية تظل نموذجًا راسخًا للعلاقات العربية القائمة على التاريخ والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، واصفًا الروابط بين الشعبين بأنها «راسخة كالجبال»، لا تتأثر بتغير الظروف، وإنما تزداد قوة مع مرور الوقت.

عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسعودية

وأشار إلى أن التواصل المستمر بين قيادتي البلدين يعكس عمق هذه الشراكة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان أكدا خلال اتصالات ولقاءات حديثة عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسعودية، كما شهد سبتمبر 2026 زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقاءه بالرئيس السيسي، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

واختتم أحمد عبد الرحيم بتجديد التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، متمنيًا لها دوام التقدم والرخاء، ومؤكدًا أن مصر والسعودية ستظلان شريكين وشقيقين تجمعهما روابط تاريخية عميقة، ومصالح مشتركة، وحرص متبادل على دعم الاستقرار والتنمية وخدمة قضايا المنطقة.

أحمد عبد الرحيم المملكة باليوم الوطني السعودي اليوم الوطني السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تتفقد معرض «ديارنا» على هامش فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية

رئيسة قومي المرأة تتفقد معرض ديارنا على هامش فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية

طلاب يفاجئون زميلهم بالاحتفال بعيد ميلاده داخل الفصل بطريقة مبتكرة

فيديو مؤثر.. طلاب يفاجئون زميلهم بالاحتفال بعيد ميلاده داخل الفصل بطريقة مبتكرة

خلال اللقاء

مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية

بالصور

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسمياً

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد