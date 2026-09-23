أحمد عبد الرحيم يهنئ المملكة باليوم الوطني السعودي الـ96 ويؤكد رسوخ العلاقات المصرية السعودية

تقدم أحمد عبد الرحيم، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ96، معربًا عن تمنياته للمملكة الشقيقة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، ومؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لاستحضار مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والطموحات.

وأكد «عبد الرحيم»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن اليوم الوطني السعودي يحمل دلالات عميقة تتجاوز الاحتفال بالمناسبة، باعتباره تجسيدًا لمسيرة بناء دولة استطاعت أن تحافظ على ثوابتها وهويتها، وأن تمضي في الوقت ذاته نحو آفاق واسعة من التنمية والتحديث.

وقال أحمد عبد الرحيم إن المجد السعودي المتوارث عبر الأجيال يستكمل اليوم فصوله تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم نموذجًا في الجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على المستقبل، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتنموية ومكانتها الدولية.

وأضاف أن ما تشهده المملكة من تحولات تنموية ورؤية مستقبلية يؤكد أن بناء الدول لا يتوقف عند حدود الإنجاز، وإنما يستمر من خلال تطوير القدرات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال المقبلة، بما يعزز حضور المملكة إقليميًا ودوليًا.

وشدد أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» على أن العلاقات المصرية السعودية تظل نموذجًا راسخًا للعلاقات العربية القائمة على التاريخ والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، واصفًا الروابط بين الشعبين بأنها «راسخة كالجبال»، لا تتأثر بتغير الظروف، وإنما تزداد قوة مع مرور الوقت.

عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسعودية

وأشار إلى أن التواصل المستمر بين قيادتي البلدين يعكس عمق هذه الشراكة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان أكدا خلال اتصالات ولقاءات حديثة عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسعودية، كما شهد سبتمبر 2026 زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقاءه بالرئيس السيسي، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

واختتم أحمد عبد الرحيم بتجديد التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، متمنيًا لها دوام التقدم والرخاء، ومؤكدًا أن مصر والسعودية ستظلان شريكين وشقيقين تجمعهما روابط تاريخية عميقة، ومصالح مشتركة، وحرص متبادل على دعم الاستقرار والتنمية وخدمة قضايا المنطقة.