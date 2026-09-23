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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيرته الفنلندية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية ونظيرته الفنلندية
وزير الخارجية ونظيرته الفنلندية
أ ش أ

 بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وفنلندا، مشيداً بنتائج جولة المشاورات السياسية التي عقدت في مايو الماضي، ومؤكداً أهمية انتظام عقد جولات المشاورات السياسية بين البلدين.

كما أكد الحرص على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصري الفنلندي، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتعليم الفني والتدريب المهني.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الاولي من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع بما يمهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شدد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وزير الخارجية وزيرة خارجية فنلندا العلاقات الثنائية

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