عبد الناصر خليل: اليوم الوطني السعودي عيد لكل عربي.. والعلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به

هنأ المستشار عبد الناصر خليل، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب "مستقبل وطن"، الشعب السعودي الشقيق وقيادته الرشيدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وأكد "خليل"، في بيان، أن اليوم الوطني السعودي ليس مجرد مناسبة وطنية للمملكة وحدها، بل هو عيد لكل عربي، يجسد عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تعد نموذجًا يُحتذى به في التضامن والتعاون العربي.



وأوضح أننا نشهد اليوم بكثير من الفخر والإعجاب النهضة الشاملة والتطور غير المسبوق الذي تحققه المملكة في ظل رؤية 2030، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مما يعزز من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن التضامن المصري السعودي يشكل الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي، موضحًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض ليست مجرد روابط دبلوماسية أو مصالح اقتصادية مُتبادلة، بل هي شراكة استراتيجية تحظى برعاية ودعم كاملين من القيادة السياسية في البلدين.

وأكد أن القوة والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة ينعكسان إيجابيًا على المنطقة بأكملها، وما نراه اليوم من تنسيق عالي المستوى في مختلف الملفات الإقليمية والدولية هو دليل قاطع على عمق هذه التفاهمات، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تقف على أرض صلبة من الأخوة والتاريخ المشترك والمصير الواحد.