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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: لن نتراجع أو ننسحب من الحرب دون التأكد من عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي

وزير الخارجية الأمريكي:
وزير الخارجية الأمريكي:
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، اليوم الأربعاء ، أن الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب ببساطة وإعلان انتصارها على إيران دون التأكد تمامًا من عدم تطوير طهران أي سلاح نووي في المستقبل.

وقال روبيو ، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة ، : "إن امتلاك أكبر دولة رعاية للإرهاب في العالم سلاحًا نوويًا أمر غير مقبول"، مؤكدًا أن عدد كبير من أعضاء الأمم المتحدة صوتوا بالفعل في السابق على دعم هذا المبدأ.

وأشار إلى أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء البرنامج النووي الإيراني لا تقتصر فقط على ضربات العام الماضي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن"الرئيس ترامب يفكر في الجيل القادم".

كما شدد على أن الجيش الأمريكي لن يسمح لإيران بالتحكم في حركة التجارة العالمية وسيضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لمرور السفن.

وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة الانسحاب إيران

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