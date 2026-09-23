زعيم الحزب الجمهوري يُحذر ترامب من تقديم تنازلات تكنولوجية للصين

حذر زعبم الحزب الجمهوري السناتور تشاك شومر ، اليوم الأربعاء ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التهاون مع القيود المفروضة على تصدير الشرائح الإلكترونية الذكية إلى الصين كجزء من صفقات تجارية أو سياسية خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال شومر ، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/ ، : "يجب أن نرفض الخيار الزائف الذي يستمر ترامب في طرحه"، مُشيرًا إلى رؤية ترامب إلى ترك الحرية الكاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون قيود.

وأضاف : "يمكننا بل ويجب علينا الحفاظ على صدارتنا في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيتنا، وفي نفس الوقت وضع حواجز حماية للتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي".