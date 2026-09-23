السفير عاطف سالم: ملف التهجير لن يُغلق وإسرائيل تسعى للسيطرة على مياه المنطقة

أكد السفير عاطف سالم أن ملف التهجير سيظل حاضرًا ولن يُغلق، مشيرًا إلى استمرار التحركات الإسرائيلية المرتبطة بمستقبل الأراضي الفلسطينية، وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية وإقليمية.

وأوضح سالم، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل تسعى إلى تحويل الضفة الغربية إلى ما يُسمى «روابط القرى»، معتبرًا أن هذا الملف يمثل أحد القضايا التي تستدعي المتابعة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

ملف المياه في السياسة الإسرائيلية

وتطرق السفير عاطف سالم إلى ملف المياه، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة الإسرائيلية، وأن قضية السيطرة على مصادر المياه ارتبطت بالتحركات الإسرائيلية منذ فترة الانتداب البريطاني.

وقال سالم إن «إسرائيل منذ الانتداب البريطاني كان هدفها السيطرة على المياه»، مضيفًا أن تل أبيب تسيطر على مصادر مياه في المنطقة، ومن بينها مياه الضفة الغربية وبحيرة طبريا.

ارتباط قضايا المياه بالتحولات الإقليمية

وأشار السفير إلى أن ملف المياه لا يمكن فصله عن التطورات السياسية في المنطقة، في ظل أهمية الموارد المائية بالنسبة لدول المنطقة، وما يرتبط بها من اعتبارات استراتيجية.

وأكد أن متابعة هذه الملفات تظل ضرورية لفهم طبيعة التحركات والتغيرات التي تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وملفات المياه والحدود ومستقبل الأراضي الفلسطينية.