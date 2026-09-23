لن نوقف العملية العسكرية.. لافروف: أوروبا تريد هدنة لاستغلالها في تزويد نظام كييف بالأسلحة

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لن توقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال لافروف: “أوروبا تريد هدنة لاستغلالها في تزويد نظام كييف بالأسلحة”.

وأضاف لافروف: “مستعدون للدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل لسلام عادل في أوكرانيا”.



وفي وقت سابق، صعّدت موسكو لهجتها تجاه كندا على خلفية استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، محذرة من أن شحنات المعدات العسكرية الموجهة إلى كييف يمكن أن تصبح أهدافًا للقوات الروسية، في ظل اتساع نطاق المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية للحكومة الأوكرانية.

وجاء التصعيد الروسي، الأربعاء، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي علقت على إعلان كندا تقديم صواريخ اعتراضية لأوكرانيا، معتبرة أن استمرار إمداد كييف بالأسلحة يبعد فرص التوصل إلى السلام، ويدفع الدول الغربية بصورة مباشرة إلى دائرة النزاع.