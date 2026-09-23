رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع السوق الحضاري

أجرى عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد ، يرافقه الدكتور محمد زين نائب اول رئيس المركز وكامل محمد نائب ثان ، وبحضور مسعد علي مدير إدارة التموين بمركز بلاط، جولة ميدانية شملت تفقد السوق الحضاري بمركز بلاط، ومتابعة حركة بيع السلع ومستوي الخدمات.

كما شملت الجولة متابعة موقف توافر أسطوانات البوتاجاز بالكميات المقررة، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية والأوزان القياسية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما تم التفتيش علي المخابز.



وأكد رئيس المركز استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات التموينية لضمان انتظام الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.