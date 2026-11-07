حصاد الجامع الأزهر في أسبوع | أنشطة دعوية مكثفة.. توسع في أروقة القرآن الكريم.. وعناية خاصة بذوي الهمم

اختتم الجامع الأزهر الشريف فعالياته الدعوية والتثقيفية للأسبوع الماضي، بباقة غنية من الأنشطة العلمية التي غطت مختلف علوم الشريعة، والقرآن الكريم، والاهتمام بقضايا الفكر والمجتمع، إلى جانب التوسع في برامج دعم ذوي الهمم ورعاية كتب التراث.

حصاد الجامع الأزهر في أسبوع

شهد الأسبوع الماضي زخماً في الفعاليات والملتقيات الفكرية، حيث عُقد ملتقى التفسير تحت عنوان "صحة العيون ووقايتها وحماية الإبصار"، وفي ذات السياق، ناقش الملتقى الفقهي أحكام "الاجتهاد الفقهي وأثره في وعي الشباب..المذهب المالكي أنموذجا".

كما تطرق ملتقى الأزهر إلى "التراث الإسلامي ودوره في تصحيح المفاهيم"،وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقش الملتقى دروسا من سير الصحابة.. أبو هريرة رضي الله عنه أنموذجا، وعلى صعيد الأسرة والمجتمع، استعرض ملتقى المرأة بالجامع الأزهر موضوع "العلم ودوره في التصدي للوهم".

وفي إطار متابعة سير الدراسة برواق القرآن الكريم وعلوم التلاوة، أجرت إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر على مدار الأسبوع المنقضي متابعات ميدانية ورقمية على مستوى 950 فرعا بجميع فروع الأروقة بالمحافظات.

وفي زيارة رسمية استقبل الجامع الأزهر، الدكتور أليس مسار، زوج رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، للتعرف على معالم الجامع الأزهر وما يضمه من معالم تاريخية وشواهد حضارية.

وفي إطار العناية بأحكام التلاوة، أطلق الجامع الأزهر البرنامج العلمي المتخصص "ورتل القرآن ترتيلًا" لشرح ودراسة متني "تحفة الأطفال" للإمام الجمزوري و"منظومة الجزرية" للإمام ابن الجزري، ويقوم بالشرح فيه نخبة من أئمة القبلة بالجامع الأزهرن وسظ حضور لافت من راغبي دراسة علوم التجويد.

وفي لفتة تعزز الدمج المجتمعي لذوي الهمم والصم والبكم، خصص الجامع الأزهر أيام السبت والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتقديم شرح معاني القرآن الكريم ودروس دينية بلغة الإشارة، يقدمها واعظو مجمع البحوث الإسلامية.

تجسيداً لمنهج الأزهر في الحفاظ على الموروث الديني وأمهات الكتب، نظّم الجامع الأزهر 35 محاضرة ضمن برنامج شرح كتب التراث، تنوعت مضامينها بين الفقه، والعقيدة، واللغة العربية، وغيرها من العلوم التي تربط جيل الشباب بفضيلة التلقي الأصيل عن العلماء.

وتأتي هذه الفعاليات والملتقيات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وبإشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، وفضيلة الدكتور أتى خضر رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر..