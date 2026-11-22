تستضيف مصر النسخة الأولى من بطولة «ريبال باتل ليج» (Rebel Battle League)، تحت عنوان «RBL 01: GENESIS»، والمقرر إقامتها يوم 11 ديسمبر 2026، بالصالة رقم (2) في استاد القاهرة الدولي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من المقاتلين المصريين في الكيك بوكسينج، إلى جانب مجموعة من المقاتلين الدوليين الذين يمثلون المغرب وتونس ونيجيريا والبرازيل وبولندا وقطر، في مواجهات احترافية تجمع بين المواهب المصرية والخبرات الدولية، في خطوة تستهدف دعم انتشار وتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) في مصر.

وتسعى «ريبال باتل ليج» من خلال انطلاقتها الأولى إلى تقديم تجربة احترافية متميزة، والمساهمة في فتح آفاق جديدة أمام المقاتلين المصريين، بما يعزز حضور مصر على خريطة رياضات القتال الاحترافية.