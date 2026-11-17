استقبل المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس رزق عبدالسميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، وذلك بحضور المستشار أحمد الغنام الأمين العام لمجلس الشيوخ، واللواء احمد العوضى وكيل المجلس، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والمؤسسات الصحفية القومية، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء الاتفاق على إبرام عقد تسوية بشأن قرض مؤسسة دار التعاون لدى مجلس الشورى السابق، بما يسهم في تسوية هذا الملف في إطار من التنسيق والتفاهم بين الأطراف المعنية.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون بين مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية، وسبل تعزيز الشراكة المؤسسية والاستفادة من الإمكانات والخبرات الصحفية والإعلامية، بما يدعم دور الصحافة الوطنية ورسالتها في خدمة المجتمع.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالدور الذي تقوم به الصحافة في تشكيل وعي المجتمع وتعزيز إدراكه للقضايا الوطنية، مثمنًا ما حققته الصحافة القومية من خطوات في مسار التطوير والتحديث، بما يمكنها من مواكبة التطور الكبير والمتسارع في مجال الإعلام.

وأكد أن الدور الذي تضطلع به الصحافة في الدفاع عن الوطن يمثل دورًا حيويًا، لا سيما في مواجهة الشائعات والتصدي للمعلومات المغلوطة، وترسيخ الوعي المستنير لدى المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار الصحافة الوطنية في أداء رسالتها المهنية والمجتمعية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على الدور التنويري والتوعوي الذي تضطلع به المؤسسات الصحفية القومية، باعتبارها أحد روافد تشكيل الوعي المجتمعي وتنوير الرأي العام، مشيرًا إلى ما شهدته هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية من جهود تطوير وتحديث على المستويات التحريرية والإدارية والتكنولوجية، لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الصحافة والإعلام.

وشدد رئيس الهيئة على حرص الهيئة الوطنية للصحافة على مساندة المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على دعم قدراتها وتطوير إمكاناتها، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها الوطنية والمهنية، وتعزيز حضورها وتأثيرها في المشهد الإعلامي.

كما أشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى حرص المجلس على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، انطلاقًا من أهمية الإعلام في نقل الحقائق والتواصل مع المواطنين، ودعم الحوار حول القضايا الوطنية.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص على توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسات التشريعية والصحفية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم دور المؤسسات الوطنية في أداء مسؤولياتها.