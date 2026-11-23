تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن حقيقة الزيادات المالية المعلنة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومصادر تمويلها، ومدى ارتباطها بالعلاوات والزيادات السنوية المقررة قانونًا.

وأشار النائب، إلى ما أُعلن خلال المؤتمر الصحفي مؤخرا بشأن الزيادات المالية المقرر تطبيقها للعاملين، وما تضمنه الإعلان من زيادات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يستلزم توضيح التفاصيل الكاملة لهذه الزيادات، ومدى ارتباطها بالزيادات السابقة والمقررة قانونًا، وما إذا كانت تمثل زيادة إضافية حقيقية على دخول أعضاء هيئة التدريس أم تدخل ضمن إعادة احتساب المستحقات المالية القائمة.

وطالب حسام المندوه الحسيني، بالكشف عن مصادر تمويل هذه الزيادات، وما إذا كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة بصورة مباشرة، أم سيتم تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعات، بما يضمن عدم تحميل الجامعات أو أعضاء هيئة التدريس أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيقها.

واستفسر النائب، عما إذا كانت الزيادة المالية التي أُعلن عنها الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تُعد زيادة إضافية إلى الزيادات التي سبق إقرارها بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2488 و2489، أم أنها بديل عنها أو إعادة احتساب لها.

وتساءل حسام المندوه الحسيني، عما إذا كان سيتم تمويل الزيادات المالية المعلن عنها لأعضاء هيئة التدريس من الخزانة العامة للدولة بشكل مباشر، أم سيتم تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعات، وما الضمانات التي تكفل عدم تحميل الجامعات أعباء تمويل هذه الزيادات على حساب موازناتها أو مواردها المخصصة للعملية التعليمية والبحثية.

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف موعد إقرار الزيادات المقرر تطبيقها، وما إن كانت ستبدأ اعتبارًا من يوليو المقبل وما يليه ستكون إضافية إلى العلاوات الدورية والسنوية والزيادات المقررة قانونًا لأعضاء هيئة التدريس، أم سيتم احتسابها بديلًا عنها.



وحذر حسام المندوه الحسيني، من أنه في حال اعتبار هذه الزيادات بديلًا عن العلاوات والزيادات السنوية، فإن الزيادة الفعلية التي سيحصل عليها أعضاء هيئة التدريس ستكون أقل من القيمة المعلنة، بما قد يؤثر على المستهدف من تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية.

وتساءل النائب، ما إذا كانت هناك شروط أو ضوابط محددة لاستحقاق وصرف هذه الزيادات، سواء فيما يتعلق بالدرجة العلمية أو الوظيفة الأكاديمية أو سنوات الخدمة أو طبيعة جهة العمل، وما إذا كانت ستسري على جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية دون تمييز، مطالبا بكشف موعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذه الزيادات، والجدول الزمني المحدد لبدء تطبيقها وصرفها فعليًا للمستحقين.

وشدد حسام المندوه الحسيني، على أهمية الشفافية في إعلان تفاصيل الزيادات المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وتوضيح قيمتها الفعلية ومصادر تمويلها، وضمان عدم المساس بالعلاوات والحقوق المالية الدورية المقررة لهم قانونًا.