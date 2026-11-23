ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن إطلاق مشروع قومي لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للحرف والصناعات الصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية.



و أكدت" أبو زيد" خلال تصريحاتها أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تضمن استقرار هذه الأنشطة واستمرارها، مشيرة إلى أن الورش الحرفية تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد المحلي، وتسهم في توفير فرص عمل واسعة للشباب.

تطوير أدوات الإنتاج



وأضافت عضو النواب، أن هذه الخطوة سستهم في فتح آفاق جديدة أمام الحرفيين للحصول على التمويل والتسهيلات والتدريب الفني، وتطوير أدوات الإنتاج ورفع جودة المنتجات، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات الحرفية، وزيادة معدلات التشغيل.



جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والتنمية المحلية، بشأن ضرورة إطلاق مشروع قومي لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للحرف والصناعات الصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء محافظة الشرقية أولوية خاصة، وإنشاء مجمع صناعي متكامل يخدم أصحاب الورش والحرفيين بدائرتي الزقازيق والقنايات.