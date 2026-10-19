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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الفصول إلى معارض الإبداع.. وفاء رضا تتابع امتحانات أكتوبر بمدارس دهب

خلال جولة المتابعة
خلال جولة المتابعة

تابعت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، انتظام العملية التعليمية وسير امتحانات شهر أكتوبر بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية للغات التابعة لإدارة دهب التعليمية، وذلك خلال جولة تفقدية استهدفت الوقوف على مستوى الطلاب ومتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول، بحضور ماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وعبد الله وهبة، مدير إدارة دهب التعليمية، وعدد من متابعي الإدارة، وكان في استقبالهم هاني السيد عبده، مدير المدرسة.

واستهلت مدير المديرية جولتها بتفقد قاعات رياض الأطفال، حيث شهدت جانبًا من الأنشطة التعليمية المقدمة للأطفال، ثم تابعت الفصول الدراسية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحرصت على إجراء حوار مباشر مع الطلاب للتعرف على آرائهم بشأن مستوى أسئلة شهر أكتوبر ومدى سهولتها أو صعوبتها، حيث أكد الطلاب سهولة الأسئلة.

وحثت الدكتورة وفاء رضا الطلاب على الالتزام بالمراجعة اليومية للدروس، والاستفادة من كتب التقييمات في الاستعداد للامتحانات والتدريب على نماذج الأسئلة، إلى جانب الاستعانة بالمنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بما يعزز فهم المناهج ويرفع مستوى التحصيل الدراسي.

وشددت على أهمية الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة، تضمن انتظام الدراسة وتساعد الطلاب على التركيز والتفوق، مؤكدة أن تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق يمثلان ركيزة أساسية لنجاح المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.

كما تفقدت مدير المديرية معرض رسومات الطلاب بالمدرسة، الذي ضم مجموعة من اللوحات الفنية المتميزة، وأشادت بما عكسته الأعمال من مواهب وقدرات إبداعية لدى الطلاب، مؤكدة أن الأنشطة المدرسية تسهم في تعزيز ارتباط الطلاب بالمدرسة، واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، فضلًا عن دورها في بناء الشخصية المتكاملة.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن الاهتمام بالأنشطة الفنية والتعليمية يمثل جزءًا مهمًا من جهود تطوير العملية التعليمية، وإعداد جيل واعٍ ومبدع يمتلك القدرة على التفكير وتحمل المسؤولية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته في مختلف المجالات.

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