آدم البنا يكشف تفاصيل ألبومه الجديد .. 15 أغنية و7 ألحان بتوقيعه

كشف المطرب الشاب آدم البنا عن تفاصيل ألبومه الجديد «في مدينتك»، الذي يضم 15 أغنية، ويتعاون خلاله مع عدد من كبار الملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي ومدين، إلى جانب تلحينه 7 أغنيات بنفسه.

وقال آدم البنا، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه شعر بالقلق خلال التحضير للألبوم، لكنه حرص على تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تجمع بين الألوان الموسيقية المختلفة.

وأوضح البنا أنه حاول تقديم ألوان غنائية متنوعة داخل الألبوم، تشمل الأغاني الرومانسية والإيقاعية والدرامية، بهدف تقديم تجربة موسيقية مختلفة تلبي أذواق الجمهور.

وأشار إلى تعاونه مع الملحنين والموزعين عزيز الشافعي ومدين، مؤكدًا حرصه على تقديم محتوى غنائي متنوع يجمع بين التجديد والاختلاف.

وكشف المطرب الشاب أنه لحّن 7 أغنيات ضمن ألبوم «في مدينتك»، في خطوة تعكس اهتمامه بالتلحين إلى جانب الغناء، مشيرًا إلى استعداده لطرح أغنيات جديدة بعد إطلاق الألبوم بفترة، لمواصلة تقديم أعمال فنية متنوعة لجمهوره.