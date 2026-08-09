سوريا وروسيا يتفقان على تحويل القواعد العسكرية بدمشق لمراكز تدريب وتأهيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق وموسكو إتفقا على تحويل القواعد العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة.
ووفق وكالة الأنباء السورية “ سانا ” فقد ذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية: بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين، حُسم أخيراً مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، عبر التوصل إلى مذكرة تفاهم ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين.
وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية: بموجب المذكرة، تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.
وتابعت: بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة.
وزادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية: حددت مذكرة التفاهم سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.
وختمت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية: هذه الخطوة تُعد الأبرز منذ بدء المفاوضات قبل نحو عام ونصف، وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من العلاقات السورية - الروسية.