مياه البحر الأحمر تواصل تطهير خزانات المدارس مجانا قبل بدء العام الدراسي

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تنفيذ مبادرتها لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس مجانًا، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار دورها في المشاركة المجتمعية والحرص على جودة مياه الشرب المقدمة للطلاب.

وتنفذ أعمال التطهير فرق متخصصة من قطاع المعامل والجودة بالشركة، حيث تقوم بتطهير وتعقيم خزانات المياه داخل المدارس، إلى جانب إجراء التحاليل اللازمة للمياه فور الانتهاء من الأعمال، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية.

وأكد اللواء بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، حرص الشركة على استمرار تنفيذ المبادرة، بما يضمن الحفاظ على جودة مياه الشرب التي تصل إلى الطلاب داخل المدارس.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، لضمان جاهزيتها واستقبال الطلاب في بيئة صحية وآمنة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لتعزيز دورها المجتمعي، والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة داخل المنشآت التعليمية.