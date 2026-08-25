لينوفو تقر بأعطال أجهزة Legion Go بعد تحديث BIOS وتوضح إرشادات الإصلاح

أقرت شركة "لينوفو" (Lenovo) بوجود خلل برمجي في تحديث نظام البيوس "BIOS V42" لمنصة الألعاب المحمولة "Legion Go"، تسبب في توقف بعض الأجهزة عن العمل تماماً وظهور شاشة سوداء دائمة، وفقاً لما نقله تقرير نشره موقع The Verge التقني بعد أسابيع من شكاوى وتجارب مجتمع اللاعبين حول العالم.

تفاصيل الخلل البرمجي وسحب تحديث BIOS V42

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب شون هوليستر، أن المشكلة انحصرت في الطراز الأصلي من الجيل الأول (Legion Go 8APU1) جراء تثبيت التحديث رقم "V42" (برمز N3CN42WW)، والذي وفرته الشركة عبر موقع الدعم الفني للتحميل اليدوي وظل متاحاً لأكثر من شهرين دون توزيعه عبر تطبيق "Legion Space" أو تحديثات ويندوز التلقائية.

وأكد التقرير أن الإصدارات الأحدث والأجهزة القادمة مثل "Legion Go S" و"Legion Go 2" ليست معنية بهذه المشكلة، بينما قامت لينوفو بسحب ملف التحديث من موقعها الرسمي لمواصلة التقييم والتحقق التقني من أسباب تكرار الشاشة السوداء.

رد لينوفو الرسمي وخطوات إنعاش الأجهزة المتوقفة

أشار المصدر إلى تصريحات مدير الاتصالات في لينوفو، جيف ويت، التي أوضح فيها أن الشركة على دراية تامة بتعرض بعض أجهزة Legion Go لشاشة سوداء أثناء التثبيت.

ونصحت الشركة المستخدمين المتأثرين باتباع خطوات محددة تشمل الضغط المستمر على زر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ كاملة لإجراء إعادة تشغيل قسري، ثم الانتظار لمدة دقيقة واحدة قبل محاولة تشغيل الجهاز مجدداً، مع ضرورة التواصل المباشر مع الدعم الفني في حال استمرار المشكلة، مؤكدة أن المستخدمين الذين أتموا التحديث بنجاح دون أخطاء لا يحتاجون لاتخاذ أي إجراء إضافي.

جدل تكاليف الصيانة والمقارنة مع الشركات المنافسة

واوضح تقرير موقع The Verge أن الحادثة فجرت انتقادات واسعة بعد تلقي لاعبين عروض صيانة تقارب 300 دولار لإصلاح الأجهزة الخارجة عن الضمان، وسط مقارنات مع شركة "Framework" التي تحملت تكاليف الإصلاح المجاني لعملائها عند حدوث أعطال برمجية مماثلة في تحديثات الفيرموير.

وكشفت التحقيقات أن فريق اختبار أوروبي استطاع تكرار الخلل في ثلاثة أجهزة متتالية، مما يرجح ارتباط العطل بدفعات تصنيع محددة للألواح الأم للمنصة المحمولة، في حين نجح جهاز المراجعة الخاص بالموقع في الإقلاع بعد شاشة سوداء استمرت لعدة دقائق.

تداعيات الحادثة على ثقة مستخدمي منصات الألعاب المحمولة

ذكرت المصادر التقنية أن تعطل أجهزة الألعاب المحمولة بسبب البرمجيات الثابتة يسلط الضوء على ضرورة التزام الشركات المصنعة بتقديم ضمانات واضحة وتحديثات آمنة تحمي استثمارات اللاعبين وتجنبهم تكاليف الصيانة الباهظة الناتجة عن أخطاء المصنعين البرمجية في بيئة الحوسبة المحمولة المتنامية.