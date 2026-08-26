القيادة المتهورة.. توجيه اتهام لمهاجم إنجلترا السابق

أعلنت شرطة هامبشاير، يوم الأربعاء، توجيه تهمة القيادة المتهورة وحيازة أكسيد النيتروز للاستنشاق غير المشروع إلى جناح المنتخب الإنجليزي السابق رحيم ستيرلينج، وذلك على خلفية حادث سير وقع على الطريق السريع في مايو الماضي.

وقال متحدث باسم شرطة هامبشاير وجزيرة وايت في بيان: "وُجهت إلى رحيم ستيرلينج، البالغ من العمر 31 عامًا، والمنحدر من بيركشاير، التهم التالية: القيادة المتهورة، وحيازة أكسيد النيتروز للاستنشاق غير المشروع، والامتناع عن تقديم عينة".

وكان ستيرلينج، الذي لعب مؤخرًا مع نادي فينورد الهولندي، قد اصطدم بسيارته اللامبورجيني بالحواجز على الطريق السريع M3. ولم تشارك أي مركبات أخرى في الحادث، ولم تُسجل أي إصابات.

رحيل سترلينج



ستيرلينج، الذي انضم إلى فينورد بعقد قصير الأجل في فبراير بعد مغادرته تشيلسي بالتراضي، ظل بدون نادٍ منذ نهاية الموسم الماضي.