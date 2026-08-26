الرئيس السيسي: اجتهدنا في كل ما تم عمله

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تعمل وفق ما تراه مناسبًا لمصلحة البلاد، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية يمثل جهدًا واجتهادًا من جانب المسؤولين، وأن التوفيق في ذلك من فضل الله.

احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، إن هناك الكثير من الكلام والتساؤلات التي يطرحها مواطنون حريصون على بلدهم، بشأن مدى ملاءمة المسار الذي تسير فيه الدولة، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة تمثل أفضل الخيارات المتاحة.

وأضاف الرئيس: «والله، لأن فيه كلام كتير بيتقال، ومن ناس طبعًا خايفة على بلدها، وده أمر مقدر، وبتسأل وبتتساءل: يا ترى إحنا ماشيين يعني بخطى مناسبة؟ يا ترى اللي بيتعمل هو ده أفضل المتاح، ولا فيه أفضل من كده؟».

وتابع: «أنا هقول يمكن يكون فيه أفضل من كده، لكن إحنا تم العمل خلال المدة اللي فاتت دي كلها بالكامل، وده جهد، وده جهدنا واجتهادنا، ونوفقنا فيه، فده من فضل ربنا، وإن كان غير كده يبقى إحنا قصرنا».

تقييم أداء الدولة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تقييم أداء الدولة ومسار العمل خلال السنوات الماضية يجب أن يكون في إطار الحرص على المصلحة العامة، مؤكدًا أن المسؤولية تقتضي بذل أقصى جهد ممكن، مع الإقرار بأن التوفيق في النتائج النهائية يظل بفضل الله.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال احتفال الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور عدد من كبار رجال الدولة وقيادات المؤسسات الدينية، حيث تناول الرئيس عددًا من القضايا المتعلقة بالشأن العام ومسيرة العمل الوطني.