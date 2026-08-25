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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مي عبد الحميد: الإسكان الاجتماعي يطرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي في عدد من المدن

المدن الجديدة
المدن الجديدة
محمود محسن

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة أكتوبر الجديدة تعد من أحدث المدن التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص نحو 151 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوحدات التي تم تنفيذها في أكتوبر الجديدة شهدت تخصيص نحو 80 ألف وحدة سكنية، على أن يتم الإعلان عن باقي الوحدات تباعًا وفقًا لخطط الطرح.

وتابعت مي عبد الحميد أن الصندوق يستعد لطرح عدد من الوحدات السكنية بنظام الإيجار، مع اختيار مجموعة من المدن لتطبيق نظام الإيجار التمليكي، لافتة إلى وجود طرح متنوع للوحدات في عدد كبير من المدن الجديدة.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح نحو 3300 وحدة سكنية في المدن الجديدة، بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، إلى جانب طرح نحو 8500 وحدة بنظام الإيجار في عدد كبير من المحافظات.

توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين

وأكدت أن الإعلان عن طرح وحدات الإيجار سيبدأ أوائل الشهر المقبل، في إطار توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري مدينة أكتوبر الجديدة وحدات سكنية

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