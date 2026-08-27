قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتنيات سيدنا النبي محمد.. 6 خيول وبغلتان وحمار وأشهر سيوفه
استمرار التراجع في أسعار الذهب.. وعيار 24 مفاجأة
انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم رغم إجازة المولد النبوي|ماذا يمتحن الطلاب؟
علي جمعة: معرفة حقيقة النبي تزداد بالحب والصدق.. وفضله لا تحده الكلمات
فضل زيارة المسجد النبوي.. قصة رحلة إيمانية بدأت منذ عهد الصحابة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يواجه فوضى السوشيال ميديا ويحذر المطورين العقاريين: «سأكون حادا ولن نغفل حقوق المواطنين»
موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين
استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل
انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة
تستاهلي الحب كله.. نورهان تهنئ هبة مجدي وتشكر الرئيس السيسي على اللفتة الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لفحص المحاصيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بإسنا جنوب الأقصر

حملات مكثفة لفحص المحاصيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بإسنا
حملات مكثفة لفحص المحاصيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بإسنا
شمس يونس

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر حملاتها الميدانية لفحص وتمشيط مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وفي إطار خطة وزارة الزراعة للتصدي للآفات الزراعية والحد من انتشارها والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

جاءت أعمال الفحص بالتنسيق مع قيادات وزارة الزراعة، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، وبرعاية المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس عبد العظيم مرسي، مدير إدارة المكافحة بالمديرية.

كما جرى تنفيذ أعمال المتابعة تحت إشراف المهندس عماد وديع، مدير الإدارة الزراعية بإسنا، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بإسنا.

وفي هذا السياق، تم اليوم المرور على زمام ناحية حاجر المساوية بمركز إسنا، حيث قامت فرق المكافحة بفحص وتمشيط أشجار نخيل البلح، للتأكد من خلوها من الإصابة بآفة سوسة النخيل الحمراء، مع متابعة الحالة الزراعية للأشجار والكشف المبكر عن أي إصابات محتملة.

وخلال أعمال الفحص، تم تقديم التوعية والإرشاد لعدد من المزارعين المتواجدين داخل زراعاتهم، حول العلامات المبكرة التي يمكن من خلالها اكتشاف الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، إلى جانب شرح طرق التعامل والعلاج والوقاية وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة.

كما شملت أعمال المرور فحص وتمشيط بعض زراعات قصب السكر المجاورة، للتأكد من خلوها من الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، ورصد أي إصابات في مراحلها المبكرة، مع توعية المزارعين بالطرق المثلى للتعامل معها حال ظهورها، وفقا للتوصيات الفنية لوزارة الزراعة.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود مديرية الزراعة بالأقصر لتعزيز أعمال المكافحة والوقاية، ورفع الوعي لدى المزارعين بأهمية الفحص الدوري للمحاصيل، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي والحد من الخسائر الناتجة عن الآفات والأمراض الزراعية.

الاقصر اخبار الاقصر زراعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

النائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى

أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

ترشيحاتنا

موعد شهر رمضان 2027

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

الجامعة البريطانية

تفاصيل انطلاق مسيرة شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات بالجامعة البريطانية

المقاولون العرب

المقاولون العرب تكرّم فريق العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري التنزاني

بالصور

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد