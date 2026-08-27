حملات مكثفة لفحص المحاصيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بإسنا جنوب الأقصر

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر حملاتها الميدانية لفحص وتمشيط مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وفي إطار خطة وزارة الزراعة للتصدي للآفات الزراعية والحد من انتشارها والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

جاءت أعمال الفحص بالتنسيق مع قيادات وزارة الزراعة، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، وبرعاية المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس عبد العظيم مرسي، مدير إدارة المكافحة بالمديرية.

كما جرى تنفيذ أعمال المتابعة تحت إشراف المهندس عماد وديع، مدير الإدارة الزراعية بإسنا، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بإسنا.

وفي هذا السياق، تم اليوم المرور على زمام ناحية حاجر المساوية بمركز إسنا، حيث قامت فرق المكافحة بفحص وتمشيط أشجار نخيل البلح، للتأكد من خلوها من الإصابة بآفة سوسة النخيل الحمراء، مع متابعة الحالة الزراعية للأشجار والكشف المبكر عن أي إصابات محتملة.

وخلال أعمال الفحص، تم تقديم التوعية والإرشاد لعدد من المزارعين المتواجدين داخل زراعاتهم، حول العلامات المبكرة التي يمكن من خلالها اكتشاف الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، إلى جانب شرح طرق التعامل والعلاج والوقاية وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة.

كما شملت أعمال المرور فحص وتمشيط بعض زراعات قصب السكر المجاورة، للتأكد من خلوها من الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، ورصد أي إصابات في مراحلها المبكرة، مع توعية المزارعين بالطرق المثلى للتعامل معها حال ظهورها، وفقا للتوصيات الفنية لوزارة الزراعة.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود مديرية الزراعة بالأقصر لتعزيز أعمال المكافحة والوقاية، ورفع الوعي لدى المزارعين بأهمية الفحص الدوري للمحاصيل، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي والحد من الخسائر الناتجة عن الآفات والأمراض الزراعية.