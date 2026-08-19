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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسم مغنية يكشف لصدى البلد تفاصيل مشاركتة في فيلم صقر وكناريا.. خاص

النجم اللبناني باسم مغنية
النجم اللبناني باسم مغنية
أوركيد سامي

كشف النجم اللبناني باسم مغنية ، في تصريحات خاصة لموقع «صدي البلد » الإخباري، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي يحققه فيلم «صقر و كناريا مؤكداً أن التجربة كانت مميزة ومختلفة بالنسبة له، سواء على مستوى الشخصية التي يقدمها أو أجواء العمل مع فريق الفيلم بالكامل.

وأعرب باسم مغنية عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، مشيراً إلى أن العمل مع جميع أفراد طاقم «صقر و كناريا » كان من أبرز الأمور التي أسعدته خلال التجربة، بداية من صناع الفيلم ووصولاً إلى جميع الأبطال المشاركين.

وتحدث باسم مغنية  عن الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم، موضحاً أنها شخصية مختلفة وتحمل العديد من التفاصيل الدرامية التي جعلته متحمساً لتقديمها.

وقال  باسم في  تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري إن الشخصية التي يقدمها تتميز بطابع صدامي، حيث تدخل في العديد من المواجهات خلال الأحداث، كما أن لديها دافعاً قوياً يدفعها إلى الانتقام لشقيقها، وهو الأمر الذي يضيف إلى الشخصية مساحة كبيرة من الصراع والانفعالات.

وأكد أن هذا الجانب من الشخصية كان من الأمور التي جذبته إلى التجربة، خاصة أن الشخصية لا تسير في اتجاه واحد، وإنما تمر بالعديد من المواقف والتطورات التي تكشف جوانب مختلفة منها مع تقدم الأحداث.

وعن ردود الفعل التي تلقاها بعد طرح الفيلم، أعرب  باسم مغنية  عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري مع العمل، مؤكداً أن ردود الفعل جاءت جميلة وإيجابية.

وأشار إلى أنه يتلقى العديد من الرسائل من الجمهور حول الفيلم والشخصية التي يقدمها، لافتاً إلى أن حجم التفاعل كان كبيراً وأسعده بشكل كبير، خاصة أن الجمهور أصبح يتفاعل مع تفاصيل العمل ويعبر عن رأيه في الأحداث والشخصيات.

وأوضح أن هذه الرسائل تمثل بالنسبة له دافعاً للاستمرار وتقديم أعمال مختلفة، مؤكداً أن وصول العمل إلى الجمهور وتحقيقه هذا التفاعل يعد من أهم الأمور التي يسعى إليها أي فنان.

وتطرق باسم  إلى كواليس تصوير الفيلم، مؤكداً أن أجواء العمل كانت مليئة بالطاقة الإيجابية، وهو ما انعكس بشكل واضح على التعاون بين جميع المشاركين في الفيلم.

وقال  باسم إنه كان سعيداً بالعمل مع كل طاقم الفيلم، مشيداً بصناع العمل وجميع الأبطال، ومؤكداً أن روح التعاون التي سادت الكواليس جعلت التجربة أكثر متعة بالنسبة له.

وأضاف أن الأجواء الإيجابية لم تكن مقتصرة على التصوير فقط، وإنما كانت جزءاً أساسياً من التجربة بأكملها، وهو ما جعله يشعر بالراحة والسعادة أثناء العمل.
ويضم فيلم "صقر وكناريا" نخبة كبيرة من النجوم، حيث يشارك في بطولته محمد إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله.

وتدور أحداث "صقر وكناريا" في إطار أكشن كوميدي حول "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر وبدء حياة جديدة، إلا أن الأمور تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف الكوميدية غير المتوقعة، وسط العديد من المطاردات والأحداث المشوقة.

النجم اللبناني باسم مغنية اخبار الفن نجوم الفن

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