خد الفلوس وجرى .. القبض على سائق توكتوك تعدى على راكب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى عليه بالسب لخلاف حول قيمة الأجرة بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأنه حال إستقلاله مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قام بدفع مبلغ مالى للسائق وحال إنتظاره باقى المبلغ فر قائدها هارباً ولدى محاولته اللحاق به قام بالتعدى عليه بالسب.

تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.