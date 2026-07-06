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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمناقشة مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تضم 6 مراكز، هي: طوخ، وقليوب، والخانكة ضمن المرحلة الثانية، وبنها، وكفر شكر، والقناطر الخيرية ضمن المرحلة الثالثة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد المشروعات التنموية بالمراكز المستهدفة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة للمواطنين.


وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ القليوبية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد أحد أكبر المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير خدمات متكاملة تواكب تطلعات المواطنين، مشددًا على ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات التنسيقية والفنية، واستكمال أعمال الحصر والدراسات اللازمة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات المقترح إدراجها ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد وتدعيم شبكات المرافق، ورصف الطرق، وإنشاء وتطوير المواقف، ودعم الوحدات المحلية، إلى جانب استعراض الاحتياجات الفعلية بكل مركز، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد ملفات المشروعات بصورة دقيقة تمهيدًا لبدء التنفيذ.


ووجّه المحافظ بضرورة إعداد حصر دقيق وشامل لكافة الاحتياجات الخاصة بالمشروعات المزمع تنفيذها ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، على أن يتضمن الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، ومراجعة الدراسات الفنية والمقايسات، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الواقعية على أرض الواقع، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة للمبادرة وتحقيق أفضل مردود تنموي للمواطنين.


كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وإعداد الدراسات والبيانات الفنية اللازمة، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن إعداد ملفات متكاملة للمشروعات وفق الاشتراطات والمعايير المقررة.


وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على أهمية تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الانتهاء من أعمال الحصر وإعداد الدراسات المطلوبة بدقة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز في هذه المرحلة، مؤكدًا أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان جاهزية المشروعات وبدء تنفيذها فور اعتمادها، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

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