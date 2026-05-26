استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ المنيا يوجه برفع كفاءة المتنزهات وتزيين الكورنيش

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن، بضرورة تهيئة المتنزهات العامة والحدائق بجميع مراكز المحافظة لتكون في أبهى صورها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ على وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء وتأمين وسلامة الألعاب الترفيهية، مع تشكيل غرف عمليات فرعية تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير أجواء احتفالية آمنة ومبهجة للمواطنين وزائري المحافظة طوال أيام العيد.

وفى هذا السياق، تابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لأعمال تجميل وتزيين كورنيش النيل، والتي شملت تنفيذ حملات موسعة لدهانات البلدورات والأسوار، وتقليم الأشجار وتهذيب المسطحات الخضراء على طول الممشى، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري يليق بأبناء المحافظة وزائريها.

وشدد المحافظ على تكثيف ورديات النظافة الصباحية والمسائية ورفع كفاءة الإنارة العامة بالكورنيش والميادين العامة، حيث يعد الكورنيش المتنفس الرئيسى للمواطنين خلال فترة الأعياد، مما يستلزم رفع كفاءته لأعلى مستوى لضمان توفير سبل الراحة والأمان للجميع.