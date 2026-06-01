قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبة رادعة.. حرمان 11 طالبا بجامعة بني سويف من أداء الامتحان والفصل عام كامل لبعضهم.. ما القصة؟
ماكرون يثني على جهود ترامب للتوصل سريعًا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
نتنياهو وكاتس: أصدرنا تعليمات للجيش بضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت
بدر عبد العاطي: نحرص على تعزيز العلاقات مع بنين والبناء على التطور القائم
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأنجولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي
قاليباف: مواصلة الحصار وضرب لبنان تفريط أمريكي.. وعدوان الاحتلال وسيلة لمنع الاتفاق
وكيل إسكان النواب يقترح منح إعفاءات ومزايا لكل من يسدد الضرائب بالدولار
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للتنمية في ليبيريا وتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا
مصر تستهدف إنتاج أكثر من 15 مليون هاتف محمول سنويًا وجذب استثمارات جديدة للتعهيد
بعد 24 عامًا في الملاعب.. جيمس ميلنر يعلن اعتزاله كرة القدم
“معلومات الوزراء”يكشف عن جاهزية الشبكات في مصر ودورها في تعزيز التحول الرقمي
الحكومة: نستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بيتكوين" تتراجع قرب أدنى مستوى في شهرين بفعل التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط البيعية

"بيتكوين" تتراجع قرب أدنى مستوى في شهرين بفعل التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط البيعية
"بيتكوين" تتراجع قرب أدنى مستوى في شهرين بفعل التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط البيعية
أ ش أ

 تراجعت أسعار عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم / الإثنين/ لتقترب من أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار موجة التخارجات من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة (ETF)، ما عزز الضغوط البيعية على أكبر الأصول الرقمية في العالم.

وانخفضت عملة "بيتكوين"، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.1% لتسجل 73,261.40 دولار، مواصلة خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي، ومسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل أبريل الماضي.

وامتدت الخسائر إلى بقية سوق العملات الرقمية، حيث تراجعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 2% إلى 1,989.01 دولار.

كما انخفضت عملة "ريبل" بنسبة 2%، وتراجعت كل من "سولانا" و"كاردانو" بالنسبة نفسها، بينما سجلت عملة "بي إن بي" التابعة لمنصة بينانس أكبر الخسائر بين العملات الرئيسية بتراجع بلغ نحو 6%، في حين هبطت عملة "دوجكوين" بنسبة 0.9%.

وأرجع محللون هذا الأداء الضعيف إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية عقب التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر والتوجه نحو الملاذات الآمنة التقليدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منصة "سوسو فاليو" المتخصصة في متابعة أسواق الأصول الرقمية استمرار الضغوط البيعية على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، حيث سجلت تلك الصناديق تخارجات تجاوزت 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من بينها نحو 1.4 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، في أكبر موجة سحب للأموال منذ أواخر يناير الماضي.

كما أشارت البيانات إلى أن صندوق "آي بيت" التابع لشركة "بلاك روك" قاد عمليات التخارج، بعد تسجيل عملية بيع كبيرة بلغت قيمتها نحو 1.26 مليار دولار، في خطوة اعتبرتها مؤسسات متخصصة في أبحاث العملات المشفرة مؤشرا على تنامي الحذر بين المستثمرين المؤسسيين على المدى القصير.

تراجعت أسعار عملة بيتكوين تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط استمرار موجة التخارجات من صناديق الاستثمار المتداولة العملة المشفرة ETF

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

سعر الدولار في مصر

تراجع 1.33 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

أكرم توفيق

لا مكان له في التشكيل.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق

حسام البدري

شوبير يكشف عن موقف حسام البدري من الاستمرار مع أهلي طرابلس

وائل جمعة

كواليس اقتراب وائل جمعة من تولي منصب مدير الكرة في الأهلي

بالصور

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد