"بيتكوين" تتراجع قرب أدنى مستوى في شهرين بفعل التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط البيعية

تراجعت أسعار عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم / الإثنين/ لتقترب من أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار موجة التخارجات من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة (ETF)، ما عزز الضغوط البيعية على أكبر الأصول الرقمية في العالم.

وانخفضت عملة "بيتكوين"، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.1% لتسجل 73,261.40 دولار، مواصلة خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي، ومسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل أبريل الماضي.

وامتدت الخسائر إلى بقية سوق العملات الرقمية، حيث تراجعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 2% إلى 1,989.01 دولار.

كما انخفضت عملة "ريبل" بنسبة 2%، وتراجعت كل من "سولانا" و"كاردانو" بالنسبة نفسها، بينما سجلت عملة "بي إن بي" التابعة لمنصة بينانس أكبر الخسائر بين العملات الرئيسية بتراجع بلغ نحو 6%، في حين هبطت عملة "دوجكوين" بنسبة 0.9%.

وأرجع محللون هذا الأداء الضعيف إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية عقب التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر والتوجه نحو الملاذات الآمنة التقليدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منصة "سوسو فاليو" المتخصصة في متابعة أسواق الأصول الرقمية استمرار الضغوط البيعية على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، حيث سجلت تلك الصناديق تخارجات تجاوزت 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من بينها نحو 1.4 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، في أكبر موجة سحب للأموال منذ أواخر يناير الماضي.

كما أشارت البيانات إلى أن صندوق "آي بيت" التابع لشركة "بلاك روك" قاد عمليات التخارج، بعد تسجيل عملية بيع كبيرة بلغت قيمتها نحو 1.26 مليار دولار، في خطوة اعتبرتها مؤسسات متخصصة في أبحاث العملات المشفرة مؤشرا على تنامي الحذر بين المستثمرين المؤسسيين على المدى القصير.