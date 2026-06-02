إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في ثالث أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ١٦ حالة تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة إجمالية بلغت ١١ قيراطاً و ٣ سهماً ، بمركز (ابو حماد – بلبيس- الحسينية – ههيا )

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.