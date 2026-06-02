إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

أصيب 14 شخصًا، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بين مدينة أسيوط الجديدة ومنطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص والمعاينة، تبين إصابة 14 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة المصابين: “مصطفى. م”، 29 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذراع اليسرى، و"حسين. م"، 26 عامًا، بجروح متفرقة بالجسم، و"هاني. س، 36 عامًا، و"أحمد. ط"، 43 عامًا، وأحمد ث. خ (52 عامًا)، وعلي خ. ح (50 عامًا)، ومحمد ح. م (35 عامًا)، وندى م. س. د (25 عامًا)، وكريمة أ. م. أ (51 عامًا)، وشيماء أ. ح (37 عامًا)، وعلاء م. م (35 عامًا)، وحسن م. ع. ح (45 عامًا)، ودعاء إ. م (42 عامًا)، وصلاح أ. م. ف (25 عامًا)، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.