أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 للإزالات، التي تنفذ في الفترة من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 5 حالات متغيرات مكانية، إلى جانب إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية، وذلك في إطار تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات في مهدها.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصونًا لحقوق الدولة.

وشدد المحافظ على المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المقررة، بما يعزز هيبة الدولة ويفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي حالات تعدي أو مخالفات على رقمن الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لحماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوقها بكل حسم.

جدير بالذكر أن الموجة الـ29 للإزالات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 مايو حتى 22 مايو 2026، بينما تُنفذ المرحلة الثانية من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 27 يونيو حتى 17 يوليو 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.