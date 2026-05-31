بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 27 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، في أول أيام المرحلة الثانية من الموجة الـ29 للإزالات، التي تنفذ في الفترة من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ ، أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 8 حالات متغيرات مكانية على مساحة 12 سهم أراضي زراعية و795 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة حالة تعدي على أرض أملاك دولة بمساحة 175 متر مربع، فضلاً عن إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 20 قيراط و5 أسهم.

وأكد محافظ أسيوط ، على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أن الموجة الـ29 للإزالات تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 مايو حتى 22 مايو 2026، بينما تُنفذ المرحلة الثانية من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 27 يونيو حتى 17 يوليو 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وشدد المحافظ ، على المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المقررة، بما يعزز هيبة الدولة ويفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي حالات تعدي أو مخالفات على الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لحماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوقها بكل حسم.

