رفع 550 طن مخلفات بمراكز المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة بمختلف المراكز والمدن، مشيرًا إلى تكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة للحفاظ على الصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة.

ففي مركز مطاي، تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة اليومية بمدينة مطاي وقرى قطاع أبو عزيز، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات من نقاط التجميع المختلفة ونقلها إلى المقلب الرئيسي، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بالأحياء الأربعة بالمدينة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والميادين.

وفي مركز بني مزار، واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة المكثفة بالأحياء المختلفة، والتي شملت رفع المخلفات من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وكنس الشوارع وتفريغ صناديق القمامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بما أسهم في تحسين مستوى النظافة العامة وإضفاء مظهر حضاري على المدينة.

وفي مركز المنيا، نفذت الأحياء والوحدات القروية حملات موسعة أسفرت عن رفع نحو 200 طن من المخلفات والقمامة من أحياء غرب ووسط وجنوب المدينة، إلى جانب استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات بقرى بني محمد سلطان وتلة وطوخ الخيل وبني أحمد الغربية، فضلاً عن تطهير المجاري المائية ورفع المخلفات من الطرق الرئيسية والفرعية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي حملات نظافة مكثفة استهدفت رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ونقاط التجميع، حيث تم نقل المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة، وشملت الحملات مختلف أحياء المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة للمركز.

متابعة ميدانية

وفي مركز سمالوط، كثفت الوحدة المحلية جهودها من خلال تنفيذ حملات نظافة صباحية ومسائية أسفرت عن رفع ما يقارب 350 طنًا من المخلفات والقمامة، مع استمرار المتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي تراكمات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.