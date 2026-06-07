ضبط مصنع يقلد العلامات التجارية..مصادرة 4500 كرتونة سناكس و800 كيلو زيت بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية شنت حملة مكبرة بمركز المنيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع السناكس والمقرمشات والمنتجات الغذائية، يقوم بتقليد وسرقة أكثر من 10 علامات تجارية شهيرة، في مخالفة تموينية جسيمة تمثل تهديدًا لصحة المستهلكين وحقوقهم.

وأضاف أن المضبوطات شملت 4500 كرتونة سناكس بمختلف الأصناف والنكهات، و800 كيلوجرام من الزيوت مجهولة المصدر، و200 عبوة مشروبات سكرية، و50 شيكارة جريش ذرة صفراء، بالإضافة إلى 500 رول تستخدم في تقليد العلامات التجارية للمنتجات الغذائية.

وأوضح أن الفحص المبدئي للمضبوطات بمعرفة الجهات المختصة كشف عن عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير القياسية، وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي استدعى التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على استمرار الحملات التموينية المكثفة بكافة مراكز المحافظة لضبط الأسواق وردع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في تداول أو تصنيع سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات حفاظًا على الصحة العامة.

