جامعة المنيا تطلق مسابقة الطالب والطالبة المثالية للطلاب الوافدين بمشاركة مختلف الجنسيات

أطلقت جامعة المنيا لأول مرة في تاريخها مسابقة "الطالب والطالبة المثالية للطلاب الوافدين" لتعزيز روح التنافس الإيجابي والتنوع الحضاري بين أبناء الدول الشقيقة الدارسين بالجامعة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة برعاية الطلاب الوافدين ودمجهم الكامل في مختلف الأنشطة الجامعية والثقافية والمجتمعية.

وفازت الطالبة شهد العارف خلف الله أحمدون، بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري، من دولة السودان، بلقب الطالبة المثالية للطلاب الوافدين بجامعة المنيا، كما فاز الطالب محمد عمر الأمين الحاج، بالفرقة الأولى بكلية الطب البشري، من دولة السودان، بلقب الطالب المثالي للطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن تنظيم هذه المسابقة النوعية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الطلاب الوافدين وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع الجامعي، مشيراً إلى أن جامعة المنيا لا تقتصر رسالتها على تقديم الخدمة التعليمية فحسب، بل تسعى إلى بناء شخصية الطالب الوافد علمياً وثقافياً وإنسانياً، ليكون سفيراً لجامعته ووطنه، وقادراً على نقل صورة حضارية عن التجربة التعليمية المصرية.

نظمت المسابقة الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ممثلة في إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، بمشاركة متميزة من 22 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة، مثلوا أربع جنسيات عربية وإقليمية هي: السودان، وسوريا، واليمن، وإقليم كردستان العراق،

قام بتحكيم المسابقة الدكتور أحمد شوقي زهران، نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، والدكتور عبد المجيد أمين، عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق، والدكتورة إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد نجيب، الأستاذ بكلية الزراعة

