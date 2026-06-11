نادر نور : لست غاضبًا من أحد .. وأطالب باحترام الرد على الأغاني

أكد الملحن نادر نور أنه لا يحمل أي مشاعر غضب أو خلاف تجاه أي فنان، رغم حديثه مؤخرًا عن تجاهل بعض المطربين للأغاني التي يرسلها إليهم، موضحًا أن كل ما يطلبه هو التقدير والرد سواء بالقبول أو الرفض.



قطع لأسباب مختلفة

وقال خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، إن التواصل مع الفنانين قد يبدأ بشكل جيد ثم ينقطع لأسباب مختلفة، مؤكدًا أنه لا يحكم على أحد لأن لكل شخص ظروفه الخاصة.



وأضاف: "زي ما كتبت في البوست، أنا مش زعلان من حد ومفيش بيني وبين حد أي خصومة، ومش معنى إني أبعت أغنية لمطرب إنه لازم ينفذها، لكن على الأقل يكون فيه رد".

الغناء في مصر

وأوضح أنه لا يتحدث من منطلق البحث عن فرصة أو إثبات الذات، مشيرًا إلى أنه يمتلك تاريخًا فنيًا كبيرًا وقاعدة من النجاحات التي حققها مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.



وأشار نور إلى أن بعض الفنانين يقدمون نموذجًا محترمًا في التعامل، مستشهدًا بالفنان محمود العسيلي، الذي تواصل معه وأبدى رأيه في العمل بكل وضوح، وهو ما اعتبره نوري تقديرًا لتاريخه الفني وللعلاقة المهنية بينهما.

رد واحترام وتقدير للتواصل

وقال: "حتى لو الفنان رفض الأغنية مفيش أي مشكلة، بالعكس أنا بكون مبسوط لما ألاقي رد واحترام وتقدير للتواصل".

تبادل الرسائل مع الفنان رامي صبري

وتطرق نور إلى الجدل الذي أثير حول تبادل الرسائل مع الفنان رامي صبري، مؤكدًا أن نشره لبعض لقطات المحادثات كان بهدف إنهاء الجدل وإثبات عدم وجود أي خلافات شخصية بينهما.



وأضاف: "أنا نشرت الـ screenshots عشان أوضح للناس إن مفيش مشكلة بيني وبين رامي، وبالعكس أتمنى له التوفيق في ألبومه واختياراته الفنية".

المطرب هو صاحب القرار

وشدد نور على أن المطرب هو صاحب القرار النهائي في اختيار الأغاني التي يقدمها للجمهور، وهو من يتحمل مسؤولية نجاح هذه الاختيارات أو عدم نجاحها، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على رامي صبري فقط، بل ينطبق على جميع الفنانين.

علامة استفهام حول طبيعة التعامل

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأزمة التي أثارها منشوره الأخير لم تكن هجومًا على أحد، بل مجرد علامة استفهام حول طبيعة التعامل داخل الوسط الفني، مشددًا على أن علاقته بزملائه قائمة على الاحترام المتبادل، وأنه لا يحمل أي ضغينة تجاه أي فنان.