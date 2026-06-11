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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نادر نور : وصلت لمرحلة مش قادر أساعد المواهب الجديدة

نادر نور
نادر نور
محمد البدوي

تحدث الملحن نادر نور عن معاناته في الفترة الأخيرة بسبب صعوبة دعم المواهب الجديدة، مؤكدًا أن الظروف الحالية جعلته غير قادر على تقديم المساندة التي اعتاد منحها للمواهب الشابة في بداية مشوارها الفني.

دعم أصحاب المواهب

وأكد خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، أن بداياته الفنية جعلته يشعر دائمًا بأهمية دعم أصحاب المواهب، مستشهدًا بعدد من الأسماء التي تعاون معها في مراحل مبكرة من مشوارها.

قراءة رسالة من موهبة جديدة

وقال نور إن مجرد قراءة رسالة من موهبة جديدة أو منحها فرصة للتواصل كان يمثل بالنسبة له باب أمل كبيرًا، مضيفًا: "أنا كنت فنان جديد في يوم من الأيام، ولما جه عليا الدور حاولت أمد إيدي للمواهب الجديدة وأساعدهم".

 فتح الأبواب أمام الموهوبين

وأوضح أنه أصبح يشعر بالحزن لعدم قدرته على فتح الأبواب أمام الموهوبين كما كان يفعل سابقًا، قائلًا: "وصلت لمرحلة إني فعلاً مش قادر أساعد، رغم إن عندي علاقات ومفاتيح ممكن تفتح فرص لناس كتير".


كما وجه الشكر لأحد المسؤولين الذي تواصل معه بعد تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا أن مجرد السؤال عنه أو الاهتمام بأزمته كان له أثر إنساني كبير، حتى قبل الحديث عن أي خطوات عملية.


كواليس أغنية «العالم الله»

وخلال الحوار، كشف نادر نور عن كواليس تلحين أغنية العالم الله التي قدمها الفنان عمرو دياب، مؤكدًا أن اللحن خرج في وقت قياسي لم يتجاوز 20 دقيقة تقريبًا.


وأوضح أن الشاعر محمد رفاعي تواصل معه هاتفيًا وقرأ عليه كلمات الأغنية، مشيرًا إلى أنه أعجب بالكلمات منذ اللحظة الأولى.


وأضاف: "محمد رفاعي قالي الكلام عجبك؟ قلتله جدًا، قالي طب اشتغل دلوقتي، ومكنتش متخيل إن اللحن هيطلع بالسرعة دي".


وأشار نور إلى أن عملية صناعة الأغنية ليست بالبساطة التي يتخيلها البعض، مؤكدًا أن الأغنية الواحدة قد تستغرق عشرات الساعات من العمل بين الكتابة والتلحين والتوزيع والتسجيل، وأن بعض الألبومات تحتاج إلى سنوات كاملة حتى تخرج بالشكل المطلوب.


وأكد أن نجاح أغنية "العالم الله" جاء نتيجة حالة فنية خاصة، موضحًا أنه التقط الجيتار وبدأ العمل على اللحن فور سماع الكلمات، قبل أن يسجل الفكرة ويرسلها سريعًا، لتحظى بإعجاب كبير منذ الاستماع الأول.

رؤية خاصة في اختيار الأعمال

واختتم نور حديثه بالإشارة إلى أن تعاونه مع عمرو دياب كان دائمًا يحمل طابعًا مختلفًا، لافتًا إلى أن الهضبة يمتلك رؤية خاصة في اختيار الأعمال وتقديمها للجمهور، وهو ما ساهم في خروج العديد من الأغاني الناجحة التي لا تزال حاضرة في ذاكرة المستمعين حتى اليوم.

نادر نور الملحن نادر نور المواهب الجديدة دعم أصحاب المواهب

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