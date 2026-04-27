عمرو محمود رئيسا لمصر للطيران للسياحة الكرنك والأسواق الحرة

أصدر الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف عمرو محمود أحمد للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، خلفًا للسيد الدكتور سعد معبد، الذي وجّه له الشكر والتقدير على ما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه رئاسة الشركة.

ويتمتع عمرو محمود أحمد بخبرة واسعة ومسيرة مهنية متميزة داخل مصر للطيران، حيث شغل العديد من المناصب القيادية داخل الشركة، من أبرزها رئاسة قطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، إلى جانب توليه منصب مساعد رئيس قطاع الشؤون التجارية للشبكات وتعظيم العائد بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بالإضافة إلى منصب مدير مكتب مصر للطيران في كلٍّ من تورونتو ومونتريال.