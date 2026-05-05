«أحمد أمين.. أديب القضاة وقاضي الأدباء».. إصدار جديد لـ هيئة الكتاب يعيد قراءة أحد أعمدة النهضة الفكرية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة «عقول»، كتاب «أحمد أمين.. أديب القضاة وقاضي الأدباء» للدكتور عمر مصطفى لطفي، في محاولة لإعادة تسليط الضوء على أحد أبرز رموز النهضة الفكرية في مصر والعالم العربي خلال النصف الأول من القرن العشرين.

يتناول الكتاب سيرة أحمد أمين (1886–1954)، بوصفه نموذجًا للمثقف الموسوعي الذي جمع بين الفقه والقانون والأدب والتاريخ والفلسفة، وسعى إلى الإجابة عن سؤال النهضة العربية عبر مشروع فكري متكامل يربط بين التراث والحداثة، ويضع المؤلف هذه السيرة في سياقها التاريخي، حيث شهدت مصر آنذاك حراكًا ثقافيًا واسعًا أسهم في تشكيل وعي جديد قائم على التعليم والتنوير.

ويرصد الكتاب رحلة أحمد أمين منذ نشأته الأزهرية، مرورًا بعمله في سلك القضاء، وصولًا إلى التحاقه بالجامعة المصرية أستاذًا ثم عميدًا، رغم عدم حصوله على درجة الدكتوراه، في دلالة على مكانته العلمية الرفيعة، كما يبرز اختياره الابتعاد عن المناصب الإدارية للتفرغ للبحث والتأليف، باعتبارهما جوهر رسالته الثقافية.

ويفرد المؤلف مساحة خاصة لأهم أعماله، وفي مقدمتها ثلاثيته الشهيرة «فجر الإسلام» و«ضحى الإسلام» و«ظهر الإسلام»، التي قدمت قراءة تحليلية لتطور الحضارة الإسلامية وبنيتها الفكرية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين لإعادة قراءة التراث بمنهج حديث.

كما يتناول الكتاب إسهامات أحمد أمين في الصحافة الثقافية، من خلال مشاركته في تأسيس مجلتي «الرسالة» و«الثقافة»، إلى جانب أحمد حسن الزيات، حيث أسهمت هاتان المنصتان في تشكيل ملامح خطاب أدبي وفكري جديد جمع بين رصانة البحث وجمال الأسلوب.

ويؤكد المؤلف أن أحمد أمين لم يكن من أصحاب الأضواء أو الصخب الإعلامي، بل اختار طريق العمل الهادئ والتأثير العميق، وهو ما أدى إلى تراجع حضوره في الذاكرة العامة مقارنة بغيره من معاصريه، رغم إسهاماته الكبيرة في بناء الثقافة العربية الحديثة.

ويأتي هذا الإصدار، بحسب المؤلف، بوصفه محاولة للإنصاف وإعادة التقييم، بعيدًا عن التمجيد أو الإغفال، من خلال قراءة نقدية لسيرته ومنهجه وأثره، كما يسعى إلى استعادة روح جيل كامل آمن بأن نهضة الأمة تبدأ ببناء العقل، وأن الثقافة تمثل الأساس الحقيقي لأي مشروع حضاري.

ويطرح الكتاب، في مجمله، دعوة لإعادة النظر في التراث الفكري العربي بعين أكثر وعيًا ونقدًا، مستلهمًا تجربة أحمد أمين التي جمعت بين الأصالة والانفتاح، وسعت إلى تأسيس نهج معرفي قادر على مواكبة تحولات العصر.