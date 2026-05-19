طاقم تحكيم نيجيري لمواجهة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا للناشئين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا.

وتقام البطولة الحالية على الأراضي المغربية بمشاركة 16 منتخبًا أفريقيًا، تم توزيعهم على أربع مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.

تفاصيل طاقم التحكيم

أسند “كاف” إدارة اللقاء إلى الحكم النيجيري عبدالسلام إبيولا قاسيم كحكم ساحة، ويعاونه الأوغندي براينسون موسيسي كمساعد أول، فيما يتولى التنزاني سيف مابنجا قاسيم مهمة المساعد الثاني.

كما تم تعيين الأوغندي لاكي رازكي كاساليروي حكمًا رابعًا لإدارة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

مواجهة قوية لحسم التأهل

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب المغرب في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لحسم بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

ويسعى المنتخب المصري لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال الجولتين الماضيتين، خاصة عقب تحقيق فوز ثمين على منتخب تونس بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا، قبل أن ينجح في استعادة توازنه وتحقيق انتصار مهم عزز من فرصه في المنافسة على التأهل.

نظام البطولة والتأهل للمونديال

وتشهد البطولة مشاركة قوية من منتخبات القارة السمراء، حيث يمنح نظام المسابقة فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم تحت 17 عامًا للمنتخبات الثمانية التي تنجح في بلوغ الدور ربع النهائي.