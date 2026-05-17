المشدد 6 سنوات لـ عامل بتهمة تعاطي مواد مخدرة بمطار القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل وشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بتعاطي أقراص الترامادول المخدرة بمطار القاهرة الدولي.

400 قرص مخدر

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بمطار القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة، أحرزا مخدر الترامادول بقصد الاتجار، والتعاطي ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية أثناء إنهاء الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة إجراءات الركاب القادمين من إحدى الدول العربية عثر بملابس المتهم الثاني على أقراص من الترامادول المخدر بلغت 400 قرص.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحصوله على المواد المخدرة من عامل، وأرشد عن مكانه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.