ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق بلدى بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز المحلة، استولى على 20 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن طن، وتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

تلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا حول تمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز المحلة تحت إشراف هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.