ارتباك بأسواق الطاقة العالمية إثر خفض تاريخي لعمليات تكرير النفط في الصين

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الارتباك الشديد، جراء لجوء مصافي تكرير النفط الصينية إلى خفض عملياتها التشغيلية بشكل غير مسبوق، مدفوعة بهبوط حاد في واردات النفط الخام إلى البلاد.

وأشارت تقارير اقتصادية نقلتها وكالة "بلومبرج"، إلى أن هذا التراجع يأتي نتاجًا مباشرًا للصراع الجيوسياسي المحتدم في منطقة الشرق الأوسط، والتوقف شبه الكامل لتدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي، وهو ما هبط بمعدلات التكرير الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. وسلط هذا التباطؤ الحاد الضوء على مدى حساسية بكين تجاه صدمات سلاسل الإمداد العالمية، على الرغم من مساعيها المستمرة لتحصين اقتصادها وتأمين مصادر طاقتها.

قامت الصين بمعالجة 54.65 مليون طن من النفط في أبريل، مسجلة انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بمارس، وتراجعاً بنسبة 5.8% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لمعالجة الخام منذ أغسطس 2022.

و تراجعت واردات النفط الخام المنقولة بحراً إلى الصين بنحو 3.6 مليون برميل يومياً بين فبراير وأبريل. وبشكل عام، انخفضت واردات النفط في أبريل بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى أدنى مستوى لها في قرابة أربع سنوات.

خفضت المصافي التابعة للدولة معدلات تشغيل طاقتها الاستيعابية إلى دون 67% (مع تقديرات تشير إلى هبوط متوسط التشغيل في البلاد إلى 63.59%)، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ بدء جمع هذه البيانات في عام 2021.

تعتمد الصين بشكل كبير على الشرق الأوسط لتأمين نحو نصف إجمالي وارداتها من النفط الخام. ومع القيود الشديدة المفروضة على مضيق هرمز بسبب الحرب المستمرة، جفت الإمدادات تماماً. ووفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن إغلاق المضيق تسبب في سحب نحو 13 million برميل يومياً من الإنتاج العالمي، مما ترك المصافي الآسيوية في حالة تخبط لتأمين المواد الخام.