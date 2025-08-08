رابط تظلمات الثانوية الأزهرية 2025.. غلق التسجيل 12 أغسطس

تنتهي تظلمات الثانوية الأزهرية 2025 في الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، والتي قد بدأت في 29 يوليو الماضي بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة.

رابط تظلمات الثانوية الأزهرية

وأتاحت منظومة الطعون الإلكترونية رابط تظلمات الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم التظلمات عبر هذا الرابط اضغط هنا

وأكَّد قطاع المعاهد الأزهرية، أن سداد رسوم الطعن على نتيجة الثانوية الأزهرية متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

كيفية الإطلاع على أوراق الإجابة

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، إلى إدراج الامتحانات الشفوية ضمن منظومة الطعون الإلكترونية؛ حيث متاح الطعن على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

وأكد القطاع أنَّه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة التظلم، يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.