متحدث الكهرباء: الأحمال وصلت لمستوى تاريخي والشبكة آمنة ولا عودة للتخفيف| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هالة زايد تكشف مفاجأة عن 100 مليون صحة

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، عن سعيها لإعداد كتابين لتوثيق عدد من أهم التجارب الصحية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تجربة مواجهة جائحة كورونا، ومبادرة «100 مليون صحة» ونجاح الدولة في القضاء على فيروس سي، مؤكدة أن هذه التجارب تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر ويجب الحفاظ عليها وتوثيقها للأجيال المقبلة.

متحدث الكهرباء: الأحمال وصلت لمستوى تاريخي.. والشبكة آمنة ولا عودة للتخفيف

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة رغم الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة والأحمال، مشددًا على أن ما يحدث من انقطاعات في بعض المناطق عبارة عن أعطال فنية طارئة وليست أزمة نقص في الكهرباء أو عودة لتخفيف الأحمال.



الحق اشتري وحقق أرباحًا.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية لا تشهد تراجعًا في أسعار الذهب، موضحًا أن ذلك يرجع إلى حالة التوترات التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.



بعد موجة حارة 8 أيام.. بشرى من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع قيم درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بالحرارة.



عمرو أديب يحذر: إحنا قريبين جدًا من خطر عظيم.. الذكاء الاصطناعي بدأ يتصرف لوحده

حذر الإعلامي عمرو أديب من التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن ما يحدث الآن لم يعد مجرد تطور تقني، بل تحول إلى مرحلة وصفها بـ"الخطيرة"، بعد ظهور أنظمة قادرة على التصرف بطرق لم يتوقعها مطوروها.



بعد رسالة غير مستحق.. التموين تكشف عن خطوات تحديث البطاقات وإجراءات التظلم لاستعادة الدعم

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، تفاصيل الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها بعد ظهور رسالة «غير مستحق» على بطاقاتهم التموينية، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديث بيانات البطاقة قبل تقديم طلب التظلم.



من 150 ألفًا إلى 600 ألف جنيه.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك سؤالًا مهمًا يطرحه الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية، وهو: "هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة؟".



أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة سارة قبل اجتماع لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار، لأن الدولة وفرت احتياجاتها من المواد البترولية بما يكفي حتى نهاية فصل الصيف.



الأولى على الثانوية الأزهرية القسم العلمي: نفسي أشوف شيخ الأزهر وهدخل كلية طب

أعربت حبيبة رضا، الأولى على الثانوية الأزهرية القسم العلمي، عن فرحتها بالنجاح، قائلة :" الحمد لله والشكر على نعمه وفضله وأسرتي كلها فرحانة".



جيش الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال أكثر من 70 فلسطينيًا خلال عمليات في الضفة الغربية.