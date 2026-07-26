متحدث الكهرباء: خطة استباقية حالت دون انقطاع التيار رغم ارتفاع درجات الحرارة

أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في مواجهة الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف الحالي، مشددًا على أنها تعمل بكفاءة واستقرار بفضل خطة استباقية شاملة نفذتها الوزارة استعدادًا لموسم ارتفاع درجات الحرارة وتجنب قطع الكهرباء.

ذروة شهر أغسطس

وخلال برنامج تغطية خاصة، تقديم أحمد دياب ومحمد جوهر، على قناة صدى البلد، أوضح أن الشبكة القومية سجلت خلال الأسبوع الماضي أقصى حمل بلغ 39 ألفًا و600 ميجاوات، وهو مستوى يقترب من أعلى حمل تاريخي سجلته العام الماضي والبالغ 39 ألفًا و800 ميجاوات، رغم أن البلاد لم تدخل بعد ذروة شهر أغسطس، مؤكدًا أن الأحمال خلال الفترة نفسها من العام الماضي لم تتجاوز 37 ألف ميجاوات.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لاستيعاب زيادة في الأحمال تقترب من 7% خلال الصيف، تضمنت إضافة 34 محطة محولات جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب رفع كفاءة أكثر من 40 محطة قائمة، وتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد.

تحسن كفاءة التشغيل

وأضاف أن الوزارة نجحت أيضًا في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، مقارنة بأكثر من 180 جرامًا سابقًا، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل.

وفيما يتعلق بالاستعداد لمواجهة الطوارئ، أكد المتحدث باسم الوزارة أن هناك تنسيقًا دائمًا وعلى مدار الساعة مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، من خلال فرق عمل مشتركة تتابع احتياجات المحطات بشكل لحظي لضمان استقرار التغذية الكهربائية.