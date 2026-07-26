قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية
بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل
تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل
البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
وزيرا خارجية مصر وتونس يشددان على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون
مذكرة التوقيف تحاصر نتنياهو.. وطائرة "جناح صهيون" تستهلك الملايين رغم محدودية استخدامها
ماليزيا تلغي رحلات جوية لـ الصين وهونج كونج بسبب إعصار نول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث التعاون وأنظمة تخزين الطاقة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات البريطانية فى مشروعات “p2p” , 
‏“ Private to private “واستخدام محطات الطاقة المتجددة فى تغذية المناطق النائية

أشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا اهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة امام الشركات البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاضافة الى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، ومشروعات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وغيرها من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى  45٪ بحلول عام 2028، موضحا اهمية التعاون والاستفادة من الخبرات البريطانية فى اقامة مشروعات الطاقة الشمسية لتغذية المناطق النائية وكذلك التعاون فى مجال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشير إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة


قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى الثراء الكبير التى تتميز به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وان خطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة تقوم على تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، موضحاً ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات

من جانبه، اشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة مشيرا الى رغبة العديد من الشركات البريطانية فى ضخ استثمارات فى مجال الطاقات المتجددة

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الكهرباء وزارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

البحوث الإسلاميَّة ينظِّم ملتقيات شبهات وردود للرد على المطاعن المثارة حول الإسلام

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي، والالتزام بالمسؤولية

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي

بالصور

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد