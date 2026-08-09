أحمد شوبير يكشف سبب غياب عبدالله السعيد عن تدريبات الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن استمرار غياب عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريبات الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب يشعر بحالة من الغضب بسبب تأخر مستحقاته المالية والمكافآت.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "عبدالله السعيد يواصل الغياب عن الزمالك، رجع من إجازته في اليونان، وبعد ما رجع مراحش التمرين".

وأضاف: "عبدالله غاضب جدًا عشان موضوع المستحقات والمكافآت، وحقه طبعًا، عبدالله عنده 41 سنة وبيلعب كورة للمتعة، لكن موضوع تأخر المستحقات زاد جدًا جدًا، فبدأ عبدالله يغضب".

وأوضح شوبير أن حالة الغضب لا تقتصر على عبدالله السعيد فقط، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الاستياء بين عدد من لاعبي الزمالك بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.

وتابع: "اللعيبة بتقول: أنت جمعت الملايين من الدولارات عشان الرخصة، طب ما تعمل حسابي أنا كمان وتشوف حقي".

وتأتي تصريحات شوبير في ظل استمرار الحديث عن أزمة المستحقات المالية داخل الزمالك، والتي أثارت حالة من الغضب بين عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة.