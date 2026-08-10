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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثلاثة عروض للفيلم المصري خوفو في المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو

فيلم خوفو
فيلم خوفو
أحمد إبراهيم

عرض الفيلم المصري القصير خوفو ثلاثة مرات في المسابقة الرسمية للدورة ال٧٩ من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي, حيث عرض ايام ٨ و ٩ و ١٠ من الشهر الجاري وسط إقبال جماهيري كبير و إشادة جماهيرية ونقدية كبيرة بالفيلم وسط حضور صناعه. 

تفاصيل فيلم خوفو

الفيلم هو التجربة الإخراجية القصيرة الأولى للمخرج محمود عاصي، وسيكون عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية للدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في نزلة السمان، حيث تتنفس البيوت غبار التاريخ تحت ظل الأهرامات. في قلب هذا المكان يقف "سيد"، صبي في الرابعة عشرة، قلبه مشدود بين ما يفرضه عليه المجتمع، وبين حبه الصامت لجمل عائلته المريض. ومع كل يوم يضيق فيه الحصار، يجد سيد نفسه أمام سؤال أكبر منه: إلى أي مدى يمكن للوفاء أن يصمد؟ وكيف يكبر الإنسان في مكان تتشابك فيه جذور التقاليد مع قسوة البقاء كل يوم؟_."

وخرج الفيلم إلى النور بدعم من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بعد فوزه بمسابقة الفيلم القصير، وهي مبادرة أطلقها برنامج الأغذية العالمي وشركة "زست"، بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي، لدعم صناع الأفلام أصحاب الرؤى المميزة وتقديم قصص إنسانية أصيلة لجمهور أوسع.

وجاء التصوير في مواقع حقيقية بتحدياته الخاصة، وكان أبرزها التنسيق للتعامل مع الحيوانات داخل بيئة حضرية. ولضمان سلامة الجمل وسلامة فريق التمثيل والعمل، استعان الإنتاج بأطباء بيطريين متخصصين ومدرب حيوانات محترف طوال فترة التصوير، للتأكد من التعامل بكل عناية ومسؤولية في كل المشاهد التي ظهر فيها الحيوان.

فيلم "خوفو" من إنتاج شركتي "زست" و"فيج ليف"، بالإضافة إلى الإنتاج المشترك مع "كيت آند كرو" و"فيلمروتس" و"أوبجيكتف 9". ويقود المشروع المنتجان عبد الله دنيور ومارك لطفي، إلى جانب المنتجين المشاركين مينا نبيل، ومحمود عاصي، وبهيجة السوسي، وصموئيل جانيون.  

وإنتاج مشارك لكل من: "ريو ميديا" و"ديوبيريز فيلمز" و"ذا فلوك".  

ويجمع الفيلم بين متعاونين من مصر وفرنسا والسويد وكندا.

ويضم الفيلم _طاقم العمل_: مدير الإنتاج فهمي النجار، مدير التصوير كريم مارولد، المونتير سمير رضوان، مصح الألوان مينا نبيل، مصمم الديكور إبرام ستيفن، ومصمم الصوت والمكساج مايكل فوزي.  

ويلعب بطولته كل من: هنادي عبد الخالق ومحمد البدري، وشارك في التمثيل إبراهيم أحمد وهاليانا بتروفا.

الفيلم المصري القصير خوفو مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي فيلم خوفو مينا نبيل محمود عاصي بهيجة السوسي صموئيل جانيون

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